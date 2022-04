Ruba denaro dalla borsa di barista che cerca di bloccarlo, denunciato

La barista ha beccato il 41enne mentre le portava via dei soldi dalla borsa ma non è riuscita a fermarlo ed ha chiamato la polizia che in poco tempo lo ha identificato

Sono bastati pochi giorni di indagini agli agenti del commissariato di polizia di Assisi per identificare e denunciare l’uomo che ha rubato denaro dalla borsa di una barista per poi darsi alla fuga nonostante la donna avesse cercato di fermarlo.

Si tratta di un 41enne, cittadino straniero, che deve rispondere del reato di rapina.

L’uomo, secondo quanto riferito dalla titolare di un bar situato nella periferia di Assisi, aveva approfittato del suo momentaneo allontanamento dall’attività per introdursi all’interno del locale e sottrarre circa 600 euro da una borsa che l’esercente aveva lasciato dietro il bancone. La donna era stata allarmata dal titolare di un’attività vicina che le aveva segnalato di aver notato un uomo, con fare sospetto, introdursi all’interno del bar varcando la porta secondaria del locale. La barista era quindi tornata dentro ed aveva sorpreso il 41enne con in mano il denaro.

Alla sua vista, l’uomo aveva cercato di guadagnare l’uscita, ostacolato dalla proprietaria che, ostruendo l’ingresso, aveva provato a impedirne la fuga senza riuscirci. La signora a quel punto, ha allertato la Sala Operativa del Commissariato di Assisi che, prontamente, ha inviato una volante sul posto.

Dopo aver ricostruito la dinamica dell’evento, grazie anche alla minuziosa descrizione fatta – in sede di denuncia – dalla titolare del bar, gli investigatori del commissariato hanno avviato le attività info investigative attraverso le quali, nel giro di pochi giorni, sono riusciti ad individuare il soggetto, risultato essere un cittadino di origine straniera, classe 1981, con a carico numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Terminate le attività di rito, il 41enne è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di rapina impropria.