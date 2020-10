Ruba collana in oro ad anziana con la "tecnica dell'abbraccio", denunciata 22enne - Tuttoggi

Una 22enne senza fissa dimora è stata denunciata in stato di libertà per il furto con strappo di una collana in oro, con la “tecnica dell’abbraccio”, ai danni di un’anziana di Scheggia.

La signora, di rientro a casa dopo aver fatto la spesa, è stata avvicinata dalla giovane che le ha chiesto indicazioni stradali per raggiungere un’amica del posto. Improvvisamente, esternando un gesto di affetto, questa ha poi stretto in un abbraccio la donna, strappandole la collana di dosso con un movimento repentino e allontanandosi infine con tutta calma.

L’anziana si è accorta solo a casa di non avere più il gioiello al collo e si è quindi rivolta ai carabinieri di Scheggia per sporgere formale denuncia. I militari, svolgendo un’accurata attività info-investigativa con accertamenti mirati, sono riusciti ad individuare la donna, che l’anziana, dotata di ottima memoria, ha subito riconosciuto.

Dall’indagine svolta è stato accertato che la 22enne, di nazionalità romena, denunciata era già nota alle forze dell’ordine in diversi territori. I carabinieri hanno avviato, nei suoi confronti, anche la procedura amministrativa per il divieto di ritorno nel Comune di Scheggia e Pascelupo.