Ruba casse di birra e si nasconde dentro una siepe, denunciata 32enne - Tuttoggi

Nei giorni scorsi la Polizia è intervenuta, in piena notte, nelle campagne dell’Hinterland perugino, in zona San Martino in Campo, a seguito di una richiesta di intervento per un tentato furto in atto presso un esercizio commerciale.

Il proprietario ha riferito agli agenti, giunti subito sul posto, di aver sentito rumori di bottiglie di vetro che si urtavano l’una con l’altra e di aver visto una donna allontanarsi dal proprio negozio.

Perlustrato immediatamente il magazzino i poliziotti, non trovando nessuno e appurando un evidente e sospetto disordine dell’accatastamento di generi alimentari e bevande, hanno perlustrato la zona limitrofa al negozio scovando una ragazza ben nascosta all’interno di una siepe a bordo strada.

La giovane, cittadina brasiliana 32enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, non è riuscita a dare una spiegazione valida sulla sua presenza nel luogo in questione e soprattutto sul perché si stesse nascondendo.

Nei paraggi gli agenti hanno rintracciato anche un’auto abbandonata, con all’interno casse di birra riconosciute dal legittimo proprietario. A seguito di un più approfondito controllo è stato anche trovato, all’interno del mezzo, il telefono cellulare della donna, denunciata all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.