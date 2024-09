Ruba borsone ad una studentessa sul treno, 20enne arrestato alla stazione - Tuttoggi.info

A bordo del treno Terni-Roma si era impossessato di un borsone contenente vestiti ed un notebook, sottraendolo ad una studentessa 24enne ternana. Il giovane, un 20enne algerino senza fissa dimora, già gravato da precedenti, è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato dai carabinieri.

La ragazza, accortasi del “colpo”, aveva subito contattato il 112, che aveva inviato una pattuglia alla stazione ferroviaria di Narni Scalo, dove i militari hanno immediatamente scorto tre giovani appena scesi dal convoglio, uno dei quali con il borsone descritto dalla studentessa.

Una volta bloccati i tre, privi di documenti, sono stati accompagnati in caserma: oltre al 20enne con la refurtiva, c’erano anche un 28enne un 42enne, suoi connazionali. E’ stato ricostruito come quest’ultimi non avessero alcuna responsabilità mentre il più giovane del gruppo è stato tratto in arresto, in flagranza, con successivo collocamento in camera di sicurezza.

All’esito del rito direttissimo, svoltosi ieri pomeriggio (20 settembre), il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha applicato nei confronti del 20enne il divieto di dimora nella provincia di Terni. L’intera refurtiva, del valore di circa 1.000 euro, è stata recuperata e restituita alla proprietaria.

Nei confronti dell’arrestato e dei suoi due connazionali, anch’essi gravati da precedenti, i carabinieri di Narni hanno infine proceduto all’esecuzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nella città medievale per 3 anni, emanato dal Questore di Terni su proposta del Comando narnese.