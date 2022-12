Ruba alla stazione di Spoleto e aggredisce poliziotto, arrestato

L’uomo è risultato inottemperante al Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Spoleto emesso dal Questore della provincia di Perugia. A suo carico sono state inoltre rilevate denunce per i reati di furto in esercizi commerciali e atti persecutori nei confronti di una donna.

Al termine degli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto dagli agenti della Squadra Volante per i reati di furto aggravato, resistenza e lesioni personali a Pubblico Ufficiale e deferito all’Autorità Giudiziaria in quanto inottemperante al Foglio di Via Obbligatorio.