Ruba a 85enne i soldi delle bollette, denunciato 75enne - Tuttoggi

L'uomo all'interno della tabaccheria ha sottratto la scatola di cartone dove l'anziana custodiva il denaro in contanti mentre pagava le bollette

Era andata in tabaccheria con 600 euro in contanti per pagare le bollette, ma i soldi sono spariti all’improvviso ed alla donna, una 85enne, non è rimasto altro che sporgere denuncia ai carabinieri.

I fatti sono successi il 14 luglio e nel giro di poco tempo i militari dell’Arma sono riusciti a ricostruire l’accaduto e a denunciare a piede libero un altro pensionato, un 75enne originario di Roma, che poi ha restituito il maltolto.

L’anziano, già noto alle forze dell’ordine, – è stato poi ricostruito grazie alle telecamere presenti all’interno della tabaccheria – ha approfittato di un momento di distrazione della 85enne intenta a pagare delle bollette e le ha rubato una scatola di cartone, appoggiata sul bancone, dentro al quale c’era il denaro. In tutto il furto è stato pari a 600 euro in contanti.

L’uomo, appena è stato individuato dai Carabinieri, dopo aver ammesso le proprie responsabilità ha risarcito la vittima dell’intera somma. E’ stato comunque denunciato a piede libero per furto aggravato.