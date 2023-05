Rsu Umbra Acque, soddisfazione Cisal per i suoi 3 eletti

Nella Rsu Elisa Roticiani, Enrico Batocchi e Alessandro Meloni

Soddisfazione in casa Cisal Umbria per l’elezione dei tre candidati di Federenergia: Elisa Roticiani, Enrico Batocchi e Alessandro Meloni, per il rinnovo delle Rsu di Umbra acque spa. Quattro giorni di voto per gli oltre 400 lavoratori, che hanno dovuto scegliere tra i circa 30 candidati totali, ripartiti in altre cinque liste, e che hanno fatto registrare un successo sorprendente in termini di numeri, con la più alta rappresentanza di preferenze tra gli eletti, e per numero di seggi conquistati.

“La Cisal ha fatto il pieno – fa sapere, tramite una nota stampa, il segretario regionale della Cisal Umbria, Vincenzo Filice –. Tre i nostri candidati, tutti eletti, assieme ai tre della Cgil e ai due restanti di Uil e Cisl. Sorprendente il record di preferenze riportato dal nostro candidato Batocchi, che vede più che doppiati i primi inseguitori a conferma di una stagione di costante crescita, frutto di una programmazione della segreteria, ma anche del lavoro dei tanti dipendenti per la vicinanza, la partecipazione e il dialogo”.

Sulla stessa linea il segretario regionale di Cisal Federenergia, Enrico Batocchi, impegnato in prima persona nella tornata elettorale: “Abbiamo ottenuto la massima rappresentanza. Un risultato che parla da solo. Sin da subito rimetteremo in campo impegno e rispetto per le questioni più urgenti. Al primo posto va ora l’ascolto, con la massima attenzione e il presidio costante verso la necessità di riportare i lavoratori, le competenze e il servizio al centro delle prossime sfide che dovrà affrontare la società. Il nostro obbligo sarà dimostrare di essere sempre più competenti nelle contrattazioni, anche in quelle più delicate”.