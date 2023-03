Rsu Margaritelli di Torgiano, la Fillea Cgil fa il pieno

“ll rinnovo delle Rsu è un momento fondamentale della vita democratica di un’azienda – commenta Elisabetta Masciarri, segretaria generale della Fillea Cgil dell’Umbria -. Oggi più che mai è importante rinnovarle perché possano esercitare quel ruolo fondamentale di contrattazione tra lavoratori e azienda. Questa bella vittoria è frutto di un lavoro di squadra – continua – fatto da delegati storici insieme a un gruppo di nuovi giovani sindacalisti di fabbrica. Serve intelligenza, studio, presenza, disponibilità e anche tanto impegno: il voto esprime l’apprezzamento per la Cgil e per le politiche sindacali portate avanti sia in azienda, con il rinnovo del contratto aziendale, sia a livello nazionale, a partire dalla nostra idea di praticare dentro la fabbrica ‘il sindacato di strada’”.

La nuova Rsu sarà attesa subito da una sfida importante: il rinnovo del contatto collettivo di lavoro nazionale, una vertenza per la quale, a seguito del blocco delle trattative con Federlegno, li sindacati unitariamente hanno proclamato 8 ore di sciopero. “Federlegno al tavolo delle trattative ha da subito dichiarato di non volere rinnovare il contratto con il modello consolidato dal 2016 che vede il recupero dell inflazione – spiega Masciarri – E questo proprio ora che l’inflazione è risalita”.