Route 66, un viaggio epico tra storia e panorami mozzafiato: cosa aspettarsi - Tuttoggi.info

Scorre lunga e maestosa attraverso il cuore degli Stati Uniti d’America, la mitica Route 66 continua a catturare l’immaginazione di viaggiatori di ogni genere. Con i suoi oltre 3.000 chilometri di asfalto che si snodano attraverso paesaggi mozzafiato, città storiche e iconici punti di interesse, questo viaggio rappresenta un’esperienza unica nella vita che molti sognano di compiere almeno una volta.

Conosciuta anche come “The Main Street of America” o “The Mother Road”, la Route 66 ha radici profonde nella storia e nella cultura americana. Costruita negli anni ’20 e ’30 del secolo scorso, è diventata un simbolo dell’epoca d’oro del viaggio su strada negli Stati Uniti. Oggi, sebbene molte sezioni della strada originale siano state sostituite dalle moderne autostrade, è ancora possibile percorrere tratti significativi di questa leggendaria strada, respirando l’atmosfera di un’epoca passata. Lasciarsene affascinare può portare a sognare avventure senza fine, tuttavia, è fondamentale tenere presente che esplorare questa leggendaria arteria richiede anche un impegno finanziario significativo.

Pianificare per poter risparmiare

È importante considerare, infatti, che organizzare un viaggio lungo questa storica arteria richiede tempo, pianificazione e risorse finanziarie adeguate. Il costo complessivo del viaggio può essere considerevole, poiché include non solo le spese di viaggio e alloggio lungo la strada, ma anche i pasti, le attività e le eventuali emergenze che potrebbero presentarsi lungo il percorso.

Pertanto, è essenziale pianificare attentamente il budget e prendere in considerazione ogni aspetto del viaggio prima di partire, magari iniziare tempo prima a mettere da parte i soldi da destinare o, ancora, considerare dei prestiti online per avere liquidità immediata evitando magari di spendere in una sola volta tutti i propri risparmi. Fatta questa premessa, andremo a vedere ora alcuni suggerimenti pratici per organizzare al meglio il viaggio:

1) Pianificazione anticipata

Iniziare a pianificare il viaggio con largo anticipo per assicurarsi di ottenere le migliori tariffe per voli, noleggio auto e alloggi lungo il percorso. La Route 66 attraversa otto stati, quindi è importante decidere quali sezioni della strada si vogliono percorrere e quali attrazioni si desiderano visitare lungo il tragitto.

2) Scelta del mezzo di trasporto

Occorre poi decidere se si preferisce percorrere la Route 66 in auto, in moto o in camper. Ogni opzione offre un’esperienza diversa, quindi bisogna valutare attentamente le proprie preferenze ed esigenze di viaggio.

3) Itinerario flessibile

Anche se è importante pianificare il percorso e le soste lungo la strada, lascia spazio per l’improvvisazione e l’esplorazione spontanea. La bellezza della Route 66 risiede anche nella libertà di fermarsi dove e quando si vuole per scoprire piccoli tesori nascosti lungo il percorso.

4) Assicurazione viaggio

Prima di partire, assicurarsi di avere un’assicurazione viaggio completa che copra eventuali emergenze mediche, problemi con il veicolo o cancellazioni dell’ultimo minuto, in modo da vivere l’esperienza con maggiore spensieratezza.

5) Bagagli essenziali

Prepara un kit di sopravvivenza per il viaggio, che includa una mappa dettagliata della Route 66, acqua, snack, abbigliamento adeguato, un kit di pronto soccorso per affrontare qualsiasi imprevisto lungo il percorso oltre a tutti i documenti necessari (passaporto, patente di guida, documenti del veicolo, assicurazione auto etc.)