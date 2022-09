Il Rotary club Foligno dona un sorriso ai bambini ucraini in città

Maglietta e cappellino per tutti

A tutti i piccoli partecipanti sono stati donati una maglietta ed un cappellino bianco con lo stemma del Rotary, come ulteriore omaggio per svolgere in piena libertà il ricco e variegato programma di iniziative che li ha visti coinvolti in laboratori, giochi, uscite didattiche, canti, balli, merende e visite alla Fattoria Solidale.

L’oratorio della carità

L’iniziativa è rientrata nell’ambito del progetto dell’Oratorio della Carità, in sinergia con la Caritas Italiana. L’intervento del Rotary folignate ha così permesso a tanti bambini che non avrebbero avuto la possibilità di partecipare ad altre attività o di andare in vacanza, di vivere un’estate piena e divertente.

Gli ospiti della festa di fine campus

Alla festa di fine campus hanno partecipato il presidente Gianguido Cucciarelli, il presidente incoming Federico Berti Piras ed il comunicatore Claudio Bianchini, insieme al direttore della Caritas Mauro Masciotti, agli organizzatori e ad alcuni familiari dei bambini coinvolti, che hanno voluto ringraziare con l’omaggio di due torte, una con i colori della bandiera ucraina e l’altra con il tricolore italiano.