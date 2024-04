Rotary club Foligno, torna in piazza il Camper sanitario

Screening cardiologico e odontoiatrico nei due giorni del fine settimana. L'iniziativa coinvolge anche Usl Umbria 2 e Comune di Foligno.

Il Rotary Club di Foligno torna in piazza tra i cittadini per offrire a tutti un week end di prevenzione sanitaria gratuita. Dopo il grande successo riscosso dall’edizione dello scorso anno, che ha permesso di effettuare circa 200, l’appuntamento con il ‘Camper Sanitario’ torna in calendario per sabato 13 e domenica 14 aprile in piazza della Repubblica.

L’unità mobile di prevenzione sanitaria sarà aperta sabato 13 dalle 9 alle 12 per lo screening cardiologico gratuito mentre dalle 15 alle 19 si potrà effettuare lo screening odontoiatrico per valutare le condizioni di salute della bocca, un invito rivolto in particolar modo ai bambini sino a sei anni per valutare eventuali problemi legati allo sviluppo. Domenica 12 dalle 9 alle 12 al Camper Sanitario si potrà effettuare il test spirometrico particolarmente utile per individuare problematiche respiratorie.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Foligno e della Usl Umbria2 in collaborazione con “Amici del Cuore Valle Umbra” per promuovere al meglio la salute dei cittadini attraverso la prevenzione.

La cittadinanza è invitata a partecipare, non sono necessarie prenotazioni.