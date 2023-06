Rosa Chemical, il "Bellu Guaglione" della trap in concerto a Gualdo Tadino - Tuttoggi.info

Sabato 15 luglio in Piazza Martiri della Libertà l'evento clou dell’Estate Gualdese 2023 | Il sindaco Presciutti "Appuntamento storico per la nostra comunità"

Rosa Chemical – uno degli artisti italiani più in voga del momento – si esibirà a Gualdo Tadino in un concerto nella centralissima Piazza Martiri il prossimo giovedì 15 luglio, alle ore 21.30.

Si tratta di uno degli eventi clou dell’Estate gualdese. Il cantante, oltre a questa unica data umbra del suo tour estivo, ha già fatto tre date e altrettanti sold out a Milano e, prossimamente, sarà nelle più grandi piazze italiane (Roma, Bologna, Genova per citarne alcune).

“E’ un appuntamento davvero storico non solo per la nostra comunità ma per l’intero territorio – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Presciutti – Un concerto di altissimo livello, che arricchisce il già ricco programma di eventi dell’Estate Gualdese 2023. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando per organizzare al meglio questo grande evento a Gualdo Tadino ed invito coloro che ancora non l’abbiano fatto a comprare il biglietto per non rischiare di perdersi dal vivo l’esibizione di uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano attuale”.

Rosa Chemical, nome d’arte di Manuel Franco Rocati, è un artista di Grugliasco (Torino), classe 1998. Si avvicina al mondo dell’arte prima come pittore, tatuatore, modello e poi come writer, disciplina che gli fa conoscere il mondo del rap. I suoi brani lo impongono nel panorama musicale urban attuale per i suoi testi eccentrici nati dall’esigenza di esprimersi senza filtri a 360°.

Lo scorso 19 maggio è uscito il suo nuovo singolo “Bellu Guaglione”. Il brano – scritto da Rosa Chemical e Alessandro La Cava e prodotto da Bdope e Greg Willen, collaboratori storici dell’artista con i quali ha già pubblicato numerosi successi tra cui l’iconica saga “Polka” – è disponibile su tutte le piattaforme digitali oltre che in radio. Libero dal pregiudizio e simbolo dell’amore senza norme prestabilite, in questo nuovo brano nato dal sample di “O’ Sarracino” di Renato Carosone, Rosa Chemical rovescia il modello del “Bellu Guaglione” che “tutt’’e ffemmene fa ‘nnammurà”, proponendo il racconto di un ragazzo che indossa i tacchi per uscire, ama senza distinzione e non vuole essere giudicato per questo: “Sarracino si sveglia nel 2023 e scopre che l’amore non è più solo quello di una volta. Piace a tutti nella sua fluidità, nel suo essere libero e privo di pregiudizi“.

Dopo la partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo con “Made in Italy” (certificato platino Fimi/Gfk) e un tour di successo appena terminato con tre date sold out ai Magazzini Generali di Milano, Rosa Chemical è pronto ad entrare nel campionario estivo con un messaggio ben preciso: ancora una volta, l’artista invita “a essere se stessi senza farsi condizionare dalle norme imposte della società“.



Il concerto di sabato 15 luglio è organizzato da Eclissi Eventi e Best Eventi in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets (online e punti vendita). Info: 0733 865994 www.eclissieventi.it 085 9047726 www.besteventi.it