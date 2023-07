Rondone incastrato sui binari della stazione di Foligno liberato dalla polfer - Tuttoggi.info

Gli agenti attirati dal rumore proveniente dalla massicciata del primo binario: c'era un rondone debilitato. Soccorso e poi liberato

Impegnati non solo a garantire la sicurezza nelle stazioni ferroviarie, gli agenti della polfer di Foligno nei giorni scorsi hanno salvato un uccello incastrato sui binari. E’ successo a Foligno, dove la polizia ferroviaria è stata attirata da un forte cinguettio proveniente dalla massicciata del primo binario della stazione: era un rondone adulto, incastrato e debilitato.

Dopo aver verificato che non vi fossero convogli in arrivo o in partenza, gli operatori hanno preso l’animale e lo hanno portato nei propri uffici. Il tutto davanti agli occhi dei passeggeri e di alcuni bambini presenti, che hanno seguito il salvataggio dell’uccello.

Contattati gli Enti regionali preposti alla protezione dei volatili e dopo aver ricevuto le indicazioni necessarie su come soccorrere l’animale, il rondone è stato reidratato e dopo poco lasciato libero di spiccare il volo sui cieli del folignate.

Foto di Aneta da Pixabay