Roncolata contro datore di lavoro, denunciato boscaiolo - Tuttoggi.info

Lite tra cittadini marocchini finisce a colpi di roncola. Uomo soccorso dai Carabinieri finisce in ospedale

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Amelia e della Stazione di Montecastrilli hanno deferito in stato di libertà un 41enne di nazionalità marocchina, incensurato, per lesione personale aggravata. La sera del 22 dicembre, un 38enne, anch’egli di nazionalità marocchina, si era presentato presso la Stazione Carabinieri di Montecastrilli con la mano sinistra sanguinante per chiedere aiuto: l’uomo, prontamente soccorso dai militari presenti e trasportato d’urgenza presso l’Ospedale di Terni, aveva nell’immediatezza fornito la sua versione dei fatti, raccontando di aver avuto una discussione per motivi economici con un connazionale, suo dipendente, che lo aveva colpito con una roncola. Gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri hanno consentito di individuare prontamente l’aggressore, che svolge attività di tagliaboschi, ancora all’interno dell’abitazione dove si era svolta la lite e di porre in sequestro l’attrezzo utilizzato per colpire, una roncola lunga oltre 40 cm. Dopo i rilievi tecnico-scientifici, per il 41enne è scattata così la denuncia; la persona aggredita ha avuto una prognosi di 30 giorni.

foto archivio