Si rompe lucernario e cade per 4 metri, 14enne in ospedale - Tuttoggi

L'incidente è avvenuto nei pressi di una struttura commerciale in via V. E. Orlando, a Città di Castello | Al momento dei soccorsi il giovane era cosciente

Paura, nel tardo pomeriggio di oggi (12 aprile), in via Vittorio Emanuele Orlando, a Città di Castello, dove un 14enne è caduto nei locali sottostanti di una struttura commerciale.

Il ragazzo, che avrebbe fatto un volo di almeno 4 metri, sarebbe precipitato al suolo a causa della rottura di un lucernario. Sul posto, intorno alle 19.30, sono intervenuti 118 e vigili del fuoco.

Il giovane, dopo le prime cure, sarebbe comunque rimasto cosciente ma è stato trasportato all’ospedale tifernate in codice rosso. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.