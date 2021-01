Rompe finestrino e ruba zaino, bloccato da un passante | Arrestato dai Carabinieri - Tuttoggi

Dall'inseguimento è scaturita una colluttazione tra i due, ma il passanteè riuscito a trattenerlo fino all'arrivo dei militari dell'Arma

L’episodio di cronaca accaduto ieri mattina, in centro a Perugia, ha del rocambolesco e racconta non solo di un furto, ma anche di senso civico e tempestività

Questo quanto accaduto: nella mattinata di ieri – 5 gennaio – ha infranto il finestrino di un’autovettura parcheggiata nei pressi di Piazza Partigiani. Dall’auto, intestata a un 46enne perugino, ha rubato uno zainetto, per poi tentare di darsi alla fuga.

Per sua sfortuna, la scena è stata vista da un passante che è intervenuto senza esitare riuscendo a bloccare il ladro. Dall’inseguimento è scaturita una colluttazione tra i due, ma il passante, un uomo di origine camerunense, è riuscito a trattenerlo fino all’arrivo dei Carabinieri dell’Aliquota di Primo Intervento del N.O.R. della Compagnia di Perugia, allertati da altro passante.

Il ladro, di origine moldava e già noto alle cronache giudiziarie , è stato tratto in arresto, in flagranza del reato di rapina.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’uomo camerunense è stato invece medicato presso il pronto soccorso del locale ospedale “Santa Maria della Misericordia”: Gli sono state riscontrate “contusioni multiple ” e giudicato guaribile in 5 giorni.