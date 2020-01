Romizi assegna a Renda le deleghe a mobilità extraurbana e... cinema - Tuttoggi

Tra le mini-deleghe assegnate dal sindaco Andrea Romizi ai consiglieri comunali di maggioranza c’è anche quella al… cinema. Il sindaco ha infatti attribuito ufficialmente a Francesca Vittoria Renda, consigliera di Blu-Bella Libera Umbria le deleghe su ‘Mobilità extra urbana su ferro e aereo’ e ‘Reperimento di risorse finanziarie pubbliche e/o private per produzioni cinematografiche e individuazione delle stesse da localizzare nel territorio’.

A dimostrazione di quanto il Comune di Perugia punti sull’industria cinematografica come volano per il turismo e le produzioni tipiche locali, dopo i recenti successi delle serie tv su Luisa Spagnoli e Il Nome della rosa girate proprio nel capoluogo umbro, in passato già set per pellicole del grande schermo.

Così come importante, per lo sviluppo del territorio ed il turismo, è la dotazione infrastrutturale viaria.

Esprime soddisfazione per la nomina Adriana Galgano, presidente di Blu, che evidenzia: “Si tratta di deleghe importanti che permetteranno a Blu di mettere a sistema le strategie di rilancio del nostro territorio. I collegamenti ferroviari e aerei sono la chiave per attrarre investitori, turisti e studenti e per far ripartire l’economia. È una battaglia che noi di Blu portiamo avanti da sempre e che ho seguito anche in Parlamento ottenendo risultati importanti primo fra tutti l’allaccio dell’Alta velocità. Ringraziamo, quindi, il sindaco Romizi per la fiducia accordata alla nostra consigliera Renda che siamo certi porterà avanti con impegno e tenacia questo importante compito“.

Di grande risultato parla anche la consigliera Renda che sottolinea: “Sono onorata di essere stata scelta dal sindaco per lavorare in questi ambiti, mobilità extraurbana e produzioni cinematografiche, e mi impegnerò fin da subito per sollecitare un incremento di voli dal nostro aeroporto e implementare i Fracciarossa. Abbiamo un territorio che ha enormi potenzialità, anche dal punto di vista cinematografico come dimostrato dal successo delle edizioni del Perugia Love Film Festival, ora si tratta soltanto di promuoverle e metterle in rete“.