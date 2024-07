Rogo rifiuti Terni, De Luca (M5S): “Manca ancora l’ordinanza del sindaco”

Il consigliere regionale e portavoce del M5S attacca il sindaco Bandecchi, titolare delle deleghe all'Ambiente.

Dopo il rogo dei rifiuti della scorsa notte, il consigliere regionale Thomas De Luca (M5S) lamenta i ritardi sull’emissione dell’ordinanza del sindaco: “Dopo oltre 12 ore dall’evento nessuna ordinanza precauzionale è stata adottata dal sindaco di Terni per tutelare la salute pubblica, indicando le azioni necessarie a contenere eventuali contaminazioni. Siamo tornati indietro di un decennio, ai tempi dell’incendio dell’Electroterni quando solo grazie al nostro intervento si fece qualcosa per comunicare ai cittadini quello che andava fatto. Bandecchi dovrebbe prendere atto che non è in grado di gestire questo compito. Davanti al quarto rogo in depositi di rifiuti in quattro anni, in un fazzoletto di terra come Maratta, ci troviamo di fronte a un caso unico a livello nazionale. Nelle prossime ore si continuerà a fare finta di nulla. A Terni come sempre va tutto bene”.