Fiamme in azienda di smaltimento rifiuti, vigili del fuoco in azione - Tuttoggi.info

Ancora un incendio in un’azienda di smaltimento rifiuti in Umbria. L’allarme è scattato nella zona di Maratta a Terni intorno alle 19.30 di venerdì 12 luglio. Sul posto sono presenti due squadre dei vigili del fuoco del comando cittadino.

Le fiamme stanno interessando sia il piazzale all’aperto che l’interno di un capannone industriale di una ditta che si occupa di smaltimento dei rifiuti ingombranti. Attualmente sul posto sono presenti due squadre per un totale di 10 persone con 4 mezzi; in arrivo sul posto dalla centrale il carro schiuma per contrastare l’incendio per soffocamento.