Rogo in falegnameria, limitate attività all’aperto nel raggio di 500 metri dal luogo dell’incendio

L’ordinanza vieta anche il consumo dei prodotti coltivati nell’area dell’incendio da parte dei soggetti più a rischio, come bambini, donne in gravidanza e in allattamento, e dispone che il resto dei residenti provveda all’accurato lavaggio e strofinamento delle superfici con acqua, rimuovendo laddove possibile il rivestimento di frutta e verdura mediante spellatura o sbucciatura.

I proprietari di animali da cortile sono infine tenuti ad evitare che pascolino e razzolino all’esterno di stalle e gabbie. L’ordinanza vieta inoltre al titolare della falegnameria di effettuare lavorazioni all’interno dell’azienda interessata dall’incendio, fatta eccezione per le operazioni di ripristino e rimozione di materiale secondo le normative vigenti, e di provvedere alla messa in sicurezza dei rifiuti contenenti amianto, in attesa della rimozione, che dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e nel rispetto della normativa vigente in materia.