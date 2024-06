Torri e camminamenti della Rocca, visite guidate scontate per i residenti - Tuttoggi.info

Il Sindaco Sisti nei giorni scorsi ha chiesto al Ministero della Cultura la possibilità di applicare agevolazioni temporanee ai residenti: il calendario e i costi

Arrivano le agevolazioni dedicate ai residenti nel Comune di Spoleto per partecipare alle visite guidate ai camminamenti e alle torri della Rocca Albornoz, aperti per la prima volta nella storia al pubblico a partire dal primo giugno scorso.

Con l’apertura ai visitatori dei percorsi panoramici, infatti, il sindaco Andrea Sisti nei giorni scorsi ha chiesto al Ministero della Cultura la possibilità di applicare agevolazioni temporanee ai residenti, una richiesta nata dalla volontà di consentire agli spoletini di partecipare ad una visita suggestiva, usufruendo di turni riservati, attraverso cunicoli e antiche carceri per raggiungere le viste mozzafiato dalla sommità della Rocca.

A seguito del parere favorevole del Ministero, il Direttore dei Musei Nazionali di Perugia-Musei Nazionali Umbria, Costantino D’Orazio ha comunicato i giorni e gli orari riservati ai residenti a Spoleto per visitare ambienti della Rocca Albornoz mai aperti al pubblico fino al 1° giugno, giorno di apertura delle visite guidate ai camminamenti.

Saranno due turni di visita, entrambi previsti nel pomeriggio, alle ore 16.30 e alle 18, nelle giornate di giovedì 27 giugno, 11 luglio, 8 agosto, 5 settembre. La tariffa speciale applicata sarà di 10 euro, comprensivi della visita accompagnata nelle torri e dell’eventuale visita al Museo nazionale del Ducato di Spoleto. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione chiamando il numero 0743 224952 o scrivendo all’indirizzo museoducatospoleto@sistemamuseo.it.

“Ringraziamo il Ministero della Cultura e il Direttore Costantino D’Orazio per aver accolto così rapidamente la nostra richiesta – sono state le parole del sindaco Andrea Sisti – L’opportunità di conoscere luoghi così ricchi di storia e, allo stesso tempo, eccezionali e suggestivi significa non solo osservare la città da un punto di vista unico e straordinario, ma anche potersi appropriare di aspetti identitari carichi di significato”.​

Per quanto riguarda i non residenti e le giornate in cui non sono previste le agevolazioni speciali, è previsto il pagamento del biglietto d’ingresso alla Rocca – Museo del Ducato longobardo più il ticket per la visita guidata (15 euro biglietto intero e 8 o 10 euro ridotto a seconda di fasce d’età ed agevolazioni); in occasione delle giornate di ingresso gratuito alla Rocca disposte dal ministero (come la prima domenica del mese) il costo della visita guidata è di 10 euro; per i possessori della Spoleto card 8 euro.