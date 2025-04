Roberto Fabbri il 24 aprile a Terni, presenterà una dedica a Lucio Battisti, "Battisti in classica" - Tuttoggi.info

Il 24 aprile alle ore 21 (ingresso libero) il chitarrista e compositore ROBERTO FABBRI si esibirà a Terni, presso la biblioteca CLT Arvedi AST, con il quartetto di archi costituito dagli allievi del Conservatorio Giulio Briccialdi di Terni: violini Ludovico Portarena, Chiara Monti, Viola Filippo Sodi, violoncello Domenico Angelosanti.

Il suo progetto discografico dedicato a Lucio Battisti, pubblicato e distribuito da Sony Music Italia, è disponibile sulle piattaforme digitali e in digital download. Ne “I SUCCESSI DI LUCIO BATTISTI IN COVER PER CHITARRA”, Roberto Fabbri presenta in una raffinata versione orchestrale 14 successi di Lucio Battisti: http://bit.ly/46nuXnV.

Roberto Fabbri è ordinario di chitarra classica al Conservatorio Statale di Musica Giulio Briccialdi di Terni dove insegna da oltre venti anni, a questo appuntamento seguirà il 3 maggio la sua partecipazione in qualità di solista con la Banda Sinfonica Sinfonica del Conservatorio Giulio Briccialdi di Terni diretta da Paolo Venturi presso il Teatro Secci di Terni alle ore 18.00 (ingresso libero) in seno alle manifestazioni del Cantamaggio dove eseguirà il celeberrimo cavallo di battaglia segoviano “Asturias” di Isaac Albeniz in un inusuale versione per chitarra e orchestra di fiati, il 21 giugno per la giornata mondiale della musica Fabbri dirigerà in concerto l’orchestra di chitarre composta dagli allievi del Conservatorio e dagli studenti di chitarra delle scuole medie musicali e licei musicali di Terni e dell’Umbria.

“Sono più di venti anni che insegno chitarra al Conservatorio di Terni – ci dice il maestro romano – in questi anni ho formato decine e decine di allievi, alcuni dei quali sono diventati ottimi concertisti vincendo anche prestigiosi concorsi internazionali. Per me la didattica è un aspetto fondamentale della mia attività artistica, il trasmettere la passione per la musica e per la chitarra in particolare alle nuove generazioni è una missione che mi ha sempre riempito di entusiasmo! Per questo motivo sono felice di potermi esibire in questa occasione insieme al gruppo di archi costituito da bravissimi allievi del conservatorio”.

La chitarra di Roberto Fabbri ha già dimostrato in passato, con i suoi tre cd solistici di brani originali “Beyond”, “No Words” (Egea) e “Nei Tuoi Occhi” (Sony), di saper raccontare storie; i nuovi 4 lavori usciti per la Sony, di cui “I successi di Lucio Battisti in cover per chitarra” fa parte insieme agli album “Guitar Pure Emotions” (composizioni originali) “Guitar Meets Movie” e “Italian & International Pop Songs on classical guitar” sono lavori digitali dedicati ai brani più famosi del pop italiano ed internazionale e alle musiche da film più belle oltre che ad altre composizioni inedite dell’autore, vedono sempre la chitarra al centro della scena, questa volta arricchita dagli archi, le musiche registrate da Fabbri con la sua meravigliosa chitarra Ramirez, lo stesso strumento usato dal grande Andrés Segovia, vogliono avvicinare il grande pubblico alla conoscenza della chitarra classica e del suo immenso potere evocativo.

Roberto Fabbri è riconosciuto a livello internazionale come uno dei maggiori esponenti della chitarra classica contemporanea. Nel 2013 firma il suo primo contratto con Sony Music nel 2023 firma il suo secondo contratto discografico con Sony Music Italia come artista in esclusiva.”

Roberto Fabbri tiene regolarmente concerti e master nei più importanti festival chitarristici e nelle più note sale concertistiche d’Europa, Stati Uniti, Sud America, Russia ed Asia. Alla carriera concertistica ha da sempre affiancato una notevole attività editoriale. Le sue oltre 50 pubblicazioni per chitarra sono state tradotte in cinque lingue (compreso il cinese), ed hanno venduto oltre 300.000 copie.

Luogo: BIBLIOTECA CLT ARVEDI AST, TERNI, TERNI, UMBRIA