Rivoluzione raccolta differenziata a Spoleto, consiglio comunale con Vus e il M5 raccoglie segnalazioni - Tuttoggi

Giovedì consiglio comunale straordinario con i vertici di Vus. E venerdì sera incontro pubblico promosso da Cittadinanzattiva e Rifiuti zero

Dopo l’avvio parziale a Foligno, anche a Spoleto scatterà a breve (dal 7 novembre) la rivoluzione sulla raccolta differenziata. Che, in sostanza, prevede cambiamenti per chi è fornito dei contenitori piccoli per la raccolta (come ad esempio nei condomini). Si passerà infatti al ritiro dei rifiuti porta a porta quali plastica, carta ed indifferenziati quindicinale e non più settimanale. Mentre per l’organico il ritiro non sarà più tre volte a settimana ma due. Uniformando la raccolta ai bidoni grandi, che invece del ritiro all’incirca mensile come ora lo vedrà appunto ogni due settimane. E se a Foligno la nuova modalità di raccolta sta già creando numerose polemiche, altrettante se ne aspettano a Spoleto.

Un tema che verrà discusso giovedì 27 ottobre dalle ore 15,30 in consiglio comunale, quando è stata convocata appositamente una seduta straordinaria con l’audizione dei vertici della Vus.