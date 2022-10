Rivolta in carcere, fiamme e distruzione al Sabbione di Terni | Due poliziotti al pronto soccorso - Tuttoggi

Anche i detenuti di un’altra Sezione – la M – hanno iniziato a protestare perché il fumo derivato dalle fiamme accese dai ristretti della Sezione H li stava investendo. Due poliziotti penitenziari sono al Pronto soccorso ed altri dieci sono già stati refertati per colluttazione e inalazione del fumo dei materiali incendiati. Ora è del tutto evidente che devono essere trasferiti tutti i detenuti della Sezione H, quella devastata”.

La sezione, a detta del sindacato, sarebbe inagibile e necessita di “un sopralluogo tecnico da parte del PRAP e una visita ispettiva da parte dell’ASL per valutarne l’idoneità sotto il profilo dell’igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro”.

La denuncia dei sindacati

“Una situazione esplosiva che era stata preannunciata ai vertici dell’Amministrazione penitenziaria nazionale e regionale – dichiara in un comunicato il Dott. Donato CAPECE, segretario generale SAPPE – ma rispetto alla quale nessun provvedimento è stato ancora assunto”. Il problema come più volte denunciato è principalmente quello della “mancanza di personale e di una struttura inadeguata alla vita penitenziaria”.

Mancano gli strumenti

“Il personale di Polizia Penitenziaria non ha ancora ricevuto i previsti guanti anti-taglio, caschi, scudi, kit antisommossa e sfollagenti promessi dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria”, denuncia Capece. “La situazione delle carceri umbre e italiane, per adulti e minori, è sempre più allarmante per il continuo ripetersi di gravi episodi critici e violenti che vedono sempre più coinvolti gli uomini e le donne appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria. Donne e uomini che svolgono servizio nelle sezioni detentive senza alcuno strumento utile a garantire la loro incolumità fisica dalle continue aggressioni dei detenuti più violenti”.

Dello stesso tono anche le dichiarazioni di Roberto Esposito, segretario nazionale del Sarap, Sindacato autonomo ruolo agenti penitenziaria: “Quello che accentua tutto questo deriva anche dalla carenza di personale che non è un problema annunciato, ma una situazione endemica, un grave problema di cui né la politica né il parlamento vuole occuparsene. Lasciando la Polizia Penitenziaria a lavorare solo ed esclusivamente in deroga, a qualsiasi norma pattuita, per l’assenza di protocolli specifici per affrontare queste situazioni. Infatti si è in attesa del nuovo regolamento di servizio che doveva essere discusso nel 2019 e ad oggi ancora non vede luce”.