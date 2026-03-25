Ritrovato in meno di 24 ore il furgone rubato alla Caritas - Tuttoggi.info

Si è concluso nel migliore dei modi, e in tempi record, il brutto episodio che ha tenuto con il fiato sospeso la Caritas diocesana e l’intera comunità tifernate. Il furgone Iveco Daily, rubato ieri (24 marzo) dal parcheggio riservato di via Leopoldo Franchetti, è stato ritrovato questa mattina (25 marzo) intorno alle ore 7.15.

Il mezzo, vitale per l’attività dell’Emporio della Solidarietà e della Mensa dei Poveri, è stato individuato dai Carabinieri di Città di Castello in via Palmiro Togliatti, parcheggiato dietro il supermercato Gala (ex Famila). Una distanza di poco più di due chilometri dal luogo del furto che fa ipotizzare un abbandono rapido da parte dei malviventi, forse disturbati o consapevoli dell’estrema riconoscibilità del veicolo pieno di loghi della stessa associazione.

Dai primi rilievi, il furgone presenterebbe solo i classici segni di scasso necessari per l’accensione forzata, ma non avrebbe riportato ulteriori danni strutturali. Una notizia fondamentale per la struttura diretta dal presidente Gaetano Zucchini, che proprio ieri (24 marzo) aveva sporto denuncia sottolineando come il mezzo fosse l’unico operativo, vista l’avaria di un secondo veicolo più piccolo.

Zucchini – a nome suo, del vescovo e di tutta la Caritas – ha voluto ringraziare “l’operato impeccabile dei carabinieri“, che in meno di 24 ore hanno risolto una situazione che aveva portato non poche preoccupazioni a tutta l’associazione. Sono tuttora in corso le indagini per tentare di risalire ai responsabili del furto.