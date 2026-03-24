Furto ai danni della Caritas, rubato furgone a servizio di emporio e mensa diocesani - Tuttoggi.info

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Furto ai danni della Caritas, rubato furgone a servizio di emporio e mensa diocesani

Davide Baccarini

Furto ai danni della Caritas, rubato furgone a servizio di emporio e mensa diocesani

Mar, 24/03/2026 - 18:41

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Ladri senza scrupoli a Città di Castello dove ad essere colpita è anche la Caritas diocesana. E’ stato infatti rubato, nelle scorse ore, un furgone Iveco Daily – riconoscibile dai loghi e stemmi dell’organizzazione -, utilizzato per le attività a supporto dell’Emporio della Solidarietà e della Mensa dei poveri.

Il mezzo era a servizio di queste realtà, che ogni giorno offrono circa 100 pasti in mensa e sostengono 1.350 persone in difficoltà che si rivolgono all’emporio. Il furgone, essenziale anche per la cooperativa Le Cascine, è stato sottratto dal parcheggio abituale.

A complicare la situazione c’è il fatto che un secondo veicolo, più piccolo, è fermo da tempo per un guasto importante. Il direttore della Caritas diocesana Gaetano Zucchini ha sporto denuncia ai carabinieri. Chi avesse notizie è invitato a segnalarle proprio ai militari dell’Arma. Intanto, la Chiesa tifernate resta priva del principale mezzo di aiuto e carità, aggravando le difficoltà di chi già vive nel bisogno.

Un gesto ignobile, che merita la più sentita disapprovazione nella speranza che la vicenda si rivolva in maniera positiva, con un auspicabile ripensamento da parte di chi si è macchiato di un grave ed inqualificabile episodio” ha dichiarato il sindaco Luca Secondi.

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