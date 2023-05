Ritrovata viva l’anziana scomparsa a Nocera Umbra

Ricerche andate avanti per più di 24 ore coinvolgendo decine di persone

E’ stata trovata viva, dopo più di 36 ore di ricerca che hanno coinvolto vigili del fuoco, unità cinofile, elicottero, droni e tanti volontari, l’anziana scomparsa lunedì sera da una struttura per anziani di Nocera Umbra.

L’anziana avrebbe passato una delle due notti trascorse fuori dalla struttura, in un capannone della zona. E’ stata ritrovata in un fosso, dove sarebbe caduta. E’ stata sottoposta immediatamente alle cure del caso.

“Un grazie speciale a tutte le forze in campo, quelle con la divisa per la straordinaria professionalità dimostrata ed i volontari per l’enorme generosità messa in campo. Una vera prova di capacità ed umanità“, ha fatto sapere il Comune di Nocera Umbra.

