Ritrovata la 78enne scomparsa da Santa Maria di Lignano: sta bene - Tuttoggi.info

Dopo una notte di ricerca per tutta la zona di montagna limitrofa a Santa Maria di Lignano è stata ritrovata l’anziana 78enne (e non 73enne come emerso ieri in un primo momento) scomparsa all’ora di cena di domenica 13 luglio 2025 dalla sua casa.

Secondo le prime informazioni la donna si è allontanata autonomamente dalla propria abitazione della frazione di Assisi, ma non vi ha fatto ritorno. Un paio d’ore dopo un familiare aveva chiamato il numero unico di emergenza e aveva fatto scattare la squadra dei soccorsi: dopo i droni e le unità cinofile che hanno lavorato nella notte con carabinieri, polizia e vigili del fuoco, ieri mattina era arrivata sul posto anche la municipale di Assisi, un elicottero e i cani molecolari.

“La signora che da ieri sera si era allontanata da casa è stata ritrovata in buone condizioni da due agenti della Polizia Locale di Assisi. Grazie ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Sala Operativa Unica Regionale della Protezione Civile, alla Protezione Civile di Assisi e tutti i volontari e gli abitanti del posto che hanno aiutato nelle ricerche”, lo status su Facebook del sindaco Valter Stoppini.

Come fanno sapere i vigili del fuoco, “le operazioni di ricerca sono state coordinate dai Vigili del Fuoco, con il coinvolgimento del Nucleo Cinofilo, del Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dotato di sensore termico, del personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), un elicottero dei vvf Drago 58, oltre a squadre operative e a due funzionari VVF. Presenti sul posto anche il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria (SASU), i volontari della Protezione Civile, i Carabinieri e la Polizia Locale”.

Il ritrovamento è avvenuto nelle vicinanze delle Cascate – Santuario Tre Fossi. Determinante è stato il contributo del Nucleo SAPR dei Vigili del Fuoco: grazie all’impiego del sensore termico, è stata rilevata una zona con anomalie di temperatura compatibili con la presenza di una persona per la quale nel momento del avvicinamento a piedi veniva segnalata anche da una pattuglia della Polizia Locale anche loro atti alla ricerca quindi confermando la presenza della signora”. “. Secondo una nota del Comune, “I due agenti di Polizia locale, Edoardo Ascione e Filippo Palomba, l’hanno individuata nell’area di Santa Maria di Lignano, nei pressi di un casolare in ristrutturazione, in una zona piuttosto isolata, a cui si accede a piedi tramite una strada sterrata. Eseguendo le disposizioni del posto di coordinamento avanzato dei Vigili del Fuoco, hanno battuto il luogo per diverso tempo, finché non si sono accorti della presenza della donna che giaceva a terra confusa e provata. L’hanno quindi portata in salvo, insieme ai vari soccorritori intervenuti. Probabilmente si era allontanata troppo da casa, perdendo l’orientamento”. La donna, apparentemente in buone condizioni di salute ma visibilmente disidratata, è stata raggiunta e recuperata dalle squadre di soccorso. È stata quindi affidata alle cure del personale sanitario del 118 per gli accertamenti medici di competenza”.