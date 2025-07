Anziana 73enne scomparsa da Assisi: battuta di ricerca in corso a Santa Maria di Lignano - Tuttoggi.info

È in corso una battuta di ricerche nella zona di Santa Maria di Lignano, montagna di Assisi nella zona di San Presto, per un’anziana 73enne uscita di casa e che poi non ha fatto ritorno.

Secondo le prime informazioni la donna si è allontanata autonomamente dalla propria abitazione della frazione di Assisi, ma non vi ha fatto ritorno. Un paio d’ore fa un familiare ha chiamato il numero unico di emergenza e ora sono in corso le ricerche della signora.

Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi; le ricerche sono condotte con l’ausilio di cinofili e droni. (Maggiori informazioni nelle prossime ore)