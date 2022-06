Ritorna la 'Magnalunga', passeggiata enogastronomica alla scoperta del territorio - Tuttoggi

Il format rimane invariato – una passeggiata enogastronomica alla scoperta delle bellezze del territorio – così come l’organizzazione, sinergica collaborazione tra Pro Loco Umbertide e Slow Food Alta Umbria, insieme ai ragazzi del Mercato della Terra di Umbertide ed altre eccellenze dell’agroalimentare locale, che forniranno le delizie che arricchiranno ogni tappa.

Una manifestazione che allo stesso tempo si rinnova, con un nuovo percorso, che quest’anno vedrà protagonista la zona del Torrente Assino e lo splendido Castello di Civitella Ranieri. Questo il programma dell’evento:

Ore 8:00 – Pineta Ranieri – Raduno dei partecipanti e colazione

Ore 8:30 – Partenza della 23ª Magnalunga

Ore 9:30 – Castello Civitella Ranieri – Visita del giardino e degustazione formaggi e miele

Ore 10:30 – Località Pini – Degustazione pane e affettati

Ore 11:30 – Località Pian d’Assino – Aperitivo Mercato della Terra per Tutti

Ore 12:30 – Pineta Ranieri – Arrivo e pranzo conviviale

Quest’anno, inoltre, ci sarà una novità all’insegna della sostenibilità: tutti i soci Pro Loco e Slow Food Alta Umbria riceveranno gratuitamente una borraccia riutilizzabile che potrà essere riempita lungo le apposite stazioni Umbra Acque predisposte lungo il percorso. Le stesse saranno disponibili per l’acquisto per i non soci al prezzo scontato di 5 euro.

Si ricorda che per partecipare è necessario acquistare biglietti, che saranno in numero limitato, al costo di 15 euro, pertanto è consigliato l’acquisto in prevendita. Il termine ultimo per le iscrizioni è venerdì 17 giugno. Info e Biglietti: Roberta 3920601226, Riccardo 3299623463. Consigliati scarpe comode e cappello.