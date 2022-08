Risuona la musica classica a Scheggino grazie a "Neraviglioso" - Tuttoggi

Neraviglioso proseguirà ancora fino al 28 agosto con eventi teatrali e musicali, mostre, attività culturali per bambini

Ancora musica nelle sere d’estate di Scheggino con “Neraviglioso”, cartellone di eventi organizzato da Comune e Proloco di Scheggino con il contributo del Gal Valle Umbra e Sibillini.

A risuonare in piazza Carlo Urbani saranno note di musica classica, sabato 12 agosto alle 21 con il concerto ‘Due soprani contro un tenore’, grazie al progetto ‘Omaggio all’Umbria’ che vedrà esibirsi appunto le soprano Elena Vigorito e Francesca Bruni ‘contro’ il tenore David Sotgiu, accompagnati al pianoforte da Sabina Belei, con la direzione artistica di Laura Musella. In programma famose arie d’opera e popolari canzoni napoletane. Si prosegue sabato 13 agosto, sempre nell’ambito del progetto ‘Omaggio all’Umbria’, con il concerto della Fidelio Ensemble, in compagnia della cantante jazz Maria Silvestri e di Alessandro Golini al violino zigano, Juri Pecci alle percussioni, Sandro Paradisi alla fisarmonica e Paolo Batistini alla chitarra. Il quartetto eseguirà musiche di Nicola Piovani, Trevor Jones, Ennio Morricone, Astor Piazzolla e Luis Bacalov.