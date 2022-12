Ristorante dimentica compleanno, torta in faccia al cameriere

Intervengono gli agenti di polizia per sedare la lite

Una festa di compleanno finisce con una torta in faccia per un cameriere di un ristorante. Gli agenti della polizia di Foligno sono intervenuti in un esercizio pubblico per una lite tra avventori e personale dipendente.

La prenotazione

Giunti sul posto, gli operatori sono stati avvicinati da un cliente che ha raccontato di aver prenotato una tavolata per festeggiare il compleanno del figlio ma, una volta arrivati nel ristorante, aveva constatato che il personale era impreparato al loro arrivo, non avendo predisposto nulla di quanto ordinato.