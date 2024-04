Rissa notturna a Fontivegge, denunciate due persone - Tuttoggi.info

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno denunciato in stato di libertà due uomini, di 26 e 35 anni, di origini senegalesi e guineane, già noti alle forze dell’ordine, per l’ipotesi di reato di rissa.

Nella notte tra martedì e mercoledì i militari sono intervenuti in Piazza Vittorio Veneto, in quanto era stata segnalata al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112 una rissa tra extracomunitari nei pressi della Stazione Ferroviaria di Fontivegge. Giunti nell’area di interesse, gli operanti, in sequenza, hanno rintracciato i due uomini e proceduto alla loro identificazione, mentre, un terzo, stante gli accertamenti effettuati per ricostruire la dinamica dei fatti, si è appurato essersi allontanato prima del loro arrivo.

Tramite l’analisi delle immagini dell’impianto di videosorveglianza si è potuto così stabilire che la contesa aveva coinvolto solo i tre individui, i quali avevano litigato animosamente tra loro, e che, almeno i presenti, non avevano riportato lesioni bisognevoli di cure sanitarie. In forza degli elementi indiziari raccolti, i due ragazzi sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Perugia. Sono corso le indagini al fine di identificare il terzo soggetto, e nella zona verranno intensificati i servizi di controllo del territorio da parte delle forze di polizia.