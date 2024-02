Rissa fuori da un locale a Bastia, rintracciati i sei 'protagonisti': per loro denuncia e Daspo - Tuttoggi.info

Sei denunce e altrettanti Daspo Willy per i sei uomini, di età compresa tra i 20 e i 35 anni, che sono rimasti coinvolti in una rissa avvenuta nelle vicinanze di un locale di Bastia Umbra che il questore Fausto Lamparelli aveva chiuso per un mese lo scorso 18 gennaio.

I fatti erano accaduti domenica 7 gennaio e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Assisi che, dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, hanno identificato i contendenti che sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Perugia per il reato di rissa.

Le misure di prevenzione personale sono state disposte all’esito dall’attività di accertamento svolto dalla Divisione Anticrimine della Questura che, in considerazione delle modalità con cui si è svolto il fatto delittuoso e dell’allarme sociale creato, ha documentato che la condotta tenuta dai soggetti segnalati è stata tale da determinare una situazione di grave pericolo e turbativa dell’ordine e la sicurezza pubblica.

Per questi motivi, al fine di tutelare le persone che sono solite frequentare quei luoghi ed evitare il ripetersi di episodi analoghi, il Questore della Provincia di Perugia ha adottato i menzionati provvedimenti prevenzionali. Ai 6 dei destinatari delle misure sarà vietato l’accesso al pubblico esercizio, nonché lo stazionamento nelle immediate vicinanze dello stesso, per un periodo che varia da 1 a 3 anni tenuto conto della gravità delle singole condotte.

Queste misure di prevenzione, particolarmente importanti e incisive, rientrano nella categoria più ampia dei divieti di accesso ad aree urbane (DACUR). La violazione del provvedimento è punita con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8mila a 20mila euro.