Rissa fuori da scuola, denunciati tre minorenni

L'intervento della polizia locale fuori dall'istituto superiore, tre ragazzi identificati sono stati deferiti alla Procura presso il Tribunale per i minorenni

Rissa fuori da scuola, in via San Prospero, tra minorenni. La polizia locale è dovuta intervenire per le botte che i ragazzi si stavano dando fuori dall’istituto scolastico superiore.

Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi. Ora si apprende che per quell’episodio la polizia locale, che è dovuta intervenire per separare i ragazzi ed evitare che nella rissa potessero essere coinvolte altre persone, ha provveduto a denunciare tre minorenni alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.