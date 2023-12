Rissa in discoteca, il pm chiede quattro anni per gli aggressori

I difensori degli imputati concluderanno all'udienza del 19 Gennaio 2024. I fatti risalgono a luglio 2018 nella discoteca Mesa verde.

Il Pm ha chiesto più di quattro anni ciascuno per i quattro aggressori nella rissa in discoteca del 2018. Davanti al Giudice monocratico del Tribunale di Spoleto, Dott.ssa Silvia Festa, si é tenuta l’udienza fissata per la discussione del procedimento per i fatti verificatisi nel Luglio 2018 presso la discoteca Mesa Verde, sfociati nell’aggressione di due ragazzi (Pelletti Raul e Paradiso Matteo).

Terminata l’istruttoria dibattimentale, il Pubblico Ministero ha richiesto pene variabili dai 4 anni e 3 mesi ai 4 anni e 6 mesi per i quattro imputati. Hanno concluso le parti civili a mezzo degli avvocati Elena Torresi e Giovanni Picuti, mentre i difensori degli imputati, avvocato Daniela Paccoi, avvocato Guido Bacino e avvocato Carla Pennetta concluderanno all’udienza del 19 Gennaio 2024.