Rissa in discoteca, daspo willy per un 18enne

La decisione del Questore per tutelare i frequentatori del locale

La scazzottata in discoteca vale un ‘Daspo willy’ per un diciottenne. La polizia di Perugia, in seguito agli accertamenti amministrativi effettuati dal personale della Divisione Anticrimine, ha emesso un DASPO “WILLY” nei confronti di un 18enne che, lo scorso mese di marzo, all’interno di una nota discoteca di Foligno, si era reso protagonista di un’aggressione ai danni di un coetaneo, intervenuto per sedare una lite che era in corso nella pista da ballo.

Misura per tutelare i frequentatori del luogo

I gravi fatti accaduti, che hanno generato un particolare allarme sociale e creato un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche alla luce dei numerosi giovani presenti nel locale la sera dei disordini, hanno indotto il Questore della Provincia di Perugia, Giuseppe Bellassai ad adottare il predetto provvedimento, al fine di tutelare tutte le persone che sono solite frequentare quei luoghi ed evitare che possano diventare teatro di nuovi scontri in futuro. Al destinatario del provvedimento, sarà vietato l’accesso alla discoteca per una durata di 6 mesi e sarà interdetto lo stazionamento nelle immediate vicinanze dello stesso.