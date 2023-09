Rissa davanti alla stazione sedata dalla polizia, arrestati due stranieri - Tuttoggi.info

Rissa tra stranieri bloccata dalla polizia, ferito con un coltello un 25enne: arrestati lui e l'aggressore

Una rissa nei pressi della stazione di Fontivegge a Perugia sedata dalla polizia, che poi ha arrestato due stranieri. L’episodio è avvenuto domenica notte: mentre erano impegnati nei servizi di controllo del territorio in prossimità di piazza del Bacio, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno notato una rissa tra alcuni cittadini stranieri.

Dopo aver fermato la macchina di servizio, mentre alcuni soggetti sono fuggiti, gli operatori hanno immediatamente sedato la rissa, riuscendo a fermare uno degli autori, un cittadino della Guinea, classe 1997, gravato da precedenti di polizia. Sentito in merito, il 25enne ha dichiarato che uno dei suoi aggressori era armato di coltello e si era dato alla fuga in direzione via Canali.

Grazie alla descrizione fornita dall’uomo e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti ad identificarlo come un cittadino tunisino, classe 1990, con precedenti di polizia, che è stato in seguito rintracciato dal personale delle Volanti. Dopo essere stato perquisito con esito negativo, è stato accompagnato in Questura. Il 25enne, invece, ferito ad una mano e al volto, è stato accompagnato presso il nosocomio di Perugia per le cure del caso.

Una volta dimesso, unitamente al 22enne tunisino, è stato arrestato per il reato di rissa aggravata e lesioni personali aggravate; su disposizione del Pubblico Ministero, sono poi stati trattenuti presso le celle di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate ad identificare gli altri autori della rissa.