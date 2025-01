Rissa alla vigilia di San Ponziano, almeno uno studente in ospedale dopo la festa in disco - Tuttoggi.info

E’ finita con una rissa la festa organizzata per i giovani studenti della città nella notte della vigilia di San Ponziano, Patrono di Spoleto. Il fatto è accaduto in pieno centro storico, a pochi passi dal Teatro Gian Carlo Menotti, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio scorso. La notizia, che non trova riscontro ufficiale tra le forze dell’ordine, sta facendo il giro della città confermata da alcuni partecipanti a quella che doveva essere una serata di allegria e dai rispettivi genitori.

E che, invece, si è trasformata, fuori appunto dal locale in cui si teneva la serata, a suon di cazzotti tra un gruppo di ragazzi (una sorta di baby gang già nota per alcuni analoghi episodi registrati nei dintorni di piazza del Mercato) e 2-3 studenti che hanno avuto la peggio.

I primi diverbi si sarebbero verificati all’interno del locale e proseguiti, dopo l’intervento dei buttafuori, lungo la strada adiacente, quella che porta appunto al teatro. Ad avere la peggio, stando a quanto dicono alcuni dei testimoni, sarebbe stato uno spoletino di 20 anni, studente universitario che è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari che hanno diagnosticato traumi guaribili in 30 giorni. Almeno un altro avrebbe riportato ferite più lievi.

Aggiornamenti in corso

