Risparmio energetico, arrivano 550mila euro per 3 edifici comunali di Spoleto - Tuttoggi

“Stiamo lavorando per cogliere tutte le opportunità di finanziamento che ci permettano di ridurre l’impatto energetico di alcuni edifici pubblici – ha spiegato Agnese Protasi, assessore alla transizione ecologica ed energetica, economia circolare, biodiversità e paesaggio – Poter intervenire su una delle sedi comunali, in un importante luogo della cultura e in una scuola del nostro territorio è già un buon risultato. Continuiamo a progettare interventi con l’obiettivo di migliorare l’efficientamento energetico e generare risparmi”.

Seguendo la procedura prevista dal bando, gli uffici hanno provveduto anticipatamente, rispetto alla notizia dell’avvenuto finanziamento, ad individuare tramite MEPA le ditte esecutrici dei lavori, quantificando esattamente gli importi necessari agli interventi.

Per quanto riguarda il Complesso Monumentale di San Nicolò, finanziato con € 150.924,98, è prevista l’installazione della pompa di calore per garantire la climatizzazione e il raffreddamento delle sale. A Palazzo della Genga, che ha ottenuto risorse per € 213.935,54, verranno invece sostituiti gli infissi e tutti i punti luce interni, mentre alla scuola primaria di San Giacomo, i 184.518,82 euro serviranno a dotare l’edificio di un impianto fotovoltaico e di nuovi infissi. I lavori prevedono anche l’installazione di una nuova caldaia e il rifacimento del sistema di illuminazione interno.

In vista della scadenza del bando prevista per il 14 aprile, il Comune di Spoleto sta lavorando anche agli interventi relativi alla scuola di infanzia e primaria di Baiano, la cui domanda di finanziamento verrà presentata nelle prossime settimane.

Tutti gli interventi finanziati dovranno essere completati entro il 31 agosto 2023. Al termine dei lavori verranno certificate le caratteristiche energetiche degli edifici ed indicate le percentuali di risparmio energetico ottenute.