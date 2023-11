Rischio caduta, vigili del fuoco su uno degli alberi di piazza Italia

Si è pericolosamente inclinato verso il monumento equestre di Vittorio Emanuele II, si valutano ulteriori interventi di messa in sicurezza

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco in piazza Italia, dopo la segnalazione per il rischio di caduta di uno dei grandi alberi che affiancano il monumento equestre del re Vittorio Emanuele II. A causa del maltempo, infatti, l’albero di sinistra per chi dà le spalle al palazzo della Provincia, si è inclinato proprio verso il monumento equestre.

Per questo sono state sgombrate le bancarelle che ospitano i prodotti tipici delle città gemellate, parte integrante della tradizionale Fiera dei Morti.

Si è reso necessario infatti mettere in sicurezza l’area. I vigili del fuoco sono poi intervenuti con un’autoscala, per tagliare alcuni rami nella parte opposta a quella dove l’albero si è inclinato, così da diminuirne la spinta del peso.

Nelle prossime ore si valuteranno ulteriori possibili altri interventi per cercare di salvare il grande albero, anche in merito all’efficacia di eventuali sostegni.