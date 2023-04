Riscaldamento, prorogata accensione impianti termici fino al 22 aprile - Tuttoggi.info

La durata massima sarà sempre di 6 ore giornaliere, l'ordinanza del sindaco di Città di Castello arriva considerando l'attuale abbassamento delle temperature rispetto alla media stagionale

Con l’ordinanza numero 92 firmata oggi (14 aprile), il sindaco di Città di Castello ha autorizzato una nuova proroga del periodo di accensione degli impianti termici nel territorio comunale tifernate fino a sabato 22 aprile 2023 compreso, per una durata massima di 6 ore giornaliere.

Con il provvedimento è stato ulteriormente dilazionato il termine fissato per sabato 15 aprile, stabilito in precedenza dall’amministrazione, considerando le attuali condizioni climatiche, caratterizzate da una diminuzione delle temperature rispetto alla media stagionale e le previsioni meteorologiche non favorevoli dei prossimi giorni.