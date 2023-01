Riqualificazione Piazza 40 Martiri, via ai primi rilievi del sottosuolo | Area interdetta a traffico e sosta - Tuttoggi

Lo studio del sottosuolo e di eventuali presenze di reperti archeologici inizierà dalle 8,30 di mercoledì 11 gennaio e continuerà anche nella giornata di giovedì

Nell’ambito delle operazioni funzionali alla progettazione dell’intervento di riqualificazione di Piazza 40 Martiri, grazie ai fondi del PNRR dei quali il Comune di Gubbio è beneficiario, sarà necessario procedere ad una serie di rilievi approfonditi del sottosuolo, sia per tutto quello che concerne il sistema dei sottoservizi sia per verificare eventuali presenze di tipo archeologico.

Le operazioni avranno luogo a partire da domani mattina, mercoledì 11 gennaio, alle ore 8.30, e andranno avanti anche nella giornata di giovedì 12. Per tutta la durata dei rilievi sarà interdetta la piazza a transito e sosta, limitatamente ad aree che saranno individuate volta per volta e che verranno indicate da apposita segnaletica.