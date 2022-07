Riqualificazione palazzo della BCT, allestito il cantiere per i lavori - Tuttoggi

L’intervento, da 150.000 euro, dovrebbe concludersi entro l’autunno. Consentirà il rifacimento completo della facciata su piazza della Repubblica, con il restauro dei cornicioni marcapiano che versano da tempo in uno stato di fatiscenza. I lavori, poi, comprenderanno una pulizia completa della torre, la sostituzione della tenda nella terrazza del bar, l’abbattimento di barriere architettoniche e la sostituzione dei quadri elettrici in tutti i piani dell’edificio.



“Grazie al rifacimento della facciata su piazza della Repubblica – commenta l’assessore – potremo attivare il nuovo impianto di illuminazione artistico già realizzato da Asm per la BCT sul modello di quello in funzione a Palazzo Spada”. “Il rinnovamento dell’ex palazzo comunale, però, riguarderà anche l’interno con l’adeguamento dell’impianto termico, che permetterà, finalmente, l’efficientamento energetico dell’edificio. Gli interventi per la nuova centrale termica, i convettori, le tubazioni e le pompe di circolo costeranno circa 200.000 euro. In seguito si procederà con la sostituzione dell’impianto di refrigerazione”.