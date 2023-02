Riqualificazione Ex Calai, incontro Regione-Usl "Come sarà il nuovo polo sociosanitario" - Tuttoggi

“Un incontro proficuo – commenta il vicepresidente Morroni esprimendo la propria soddisfazione – con cui prende forma il volto che avrà l’ex Ospedale Calai. È stato l’ultimo di una serie di incontri fatti in questi mesi, con il quale abbiamo completato la proposta, che punta a riqualificare l’ex ospedale, confermando la volontà politica di realizzare una ‘cittadella della salute’ in grado di assicurare un’offerta di servizi sociosanitari articolata e di qualità. Ricordo che nei mesi scorsi la Giunta regionale ha provveduto a destinare al recupero dell’ex ospedale Calai circa 9 milioni di euro”.

E’ stata confermata la presenza della Casa di comunità, primo punto di contatto dedicato ai cittadini che intendano rivolgersi al sistema di assistenza sociosanitaria, e di due moduli dell’Ospedale di comunità, destinati al ricovero breve, per un totale di 40 posti. All’ex ospedale Calai, inoltre, troveranno sede 10 posti letto funzionali all’hospice.

Sarà inoltre potenziato e riqualificato il Centro di recupero cardiopatici, un’eccellenza che diventerà centro di riferimento regionale per la prevenzione e la riabilitazione cardiovascolare. Nel corso della riunione è stato preso in esame anche il trasferimento nella struttura di 10 posti di Rsa (Residenza sanitaria assistita), ora assicurati all’ospedale di Branca, con la possibilità di unirli ai posti gestiti dall’Easp (Ente assistenza e servizi alla persona A. Baldassini), in modo da creare un modulo Rsa di 20 posti.

“Nel merito della residenza protetta gestita sempre da Easp, – ha aggiunto Morroni – si è valutata, anche in questo caso, la possibilità di un incremento dei posti, da definire in termini quantitativi sulla base della valutazione dei fabbisogni territoriali e degli spazi disponibili in seguito al trasferimento della Rsa all’ex ospedale Calai. A completare il quadro dell’offerta sociosanitaria del nuovo polo, insieme alla conferma del Centro diurno Alzheimer, ci sarà uno spazio destinato alle numerose associazioni locali di volontariato dedite al supporto dei servizi sociosanitari e una struttura preposta all’implementazione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, che si occuperà della gestione territoriale dei pazienti con patologie polmonari e cardiovascolari garantendo la presa in carico globale degli stessi”.

Un ultimo tassello riguarda poi l’attivazione di 12 posti per “Comunità Alloggio” per disabili adulti “Dopo di Noi”, già autorizzata da tempo dalla Regione Umbria. Su questo punto, e in particolare sulla localizzazione da dare a questo servizio, il ragionamento è ancora aperto, anche in considerazione delle possibili allocazioni del centro diurno “Il Germoglio”, per il quale si valuterà un eventuale incremento di posti.

“L’incontro si è concluso con l’impegno ad attivarsi per la sottoscrizione del protocollo d’intesa ex articolo 20 legge 67/88 – ha dichiarato infine Roberto Morroni – cui seguirà la fase di progettazione. La proposta definita verrà, nei prossimi giorni, sottoposta all’amministrazione e al Consiglio comunale di Gualdo Tadino e all’Easp, al fine di condividerne contenuti e obiettivi”.