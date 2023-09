Riqualificate tre aree verdi sul monte Subasio - Tuttoggi.info

Tre nuove aree verdi attrezzate in corso di riqualificazione a breve e pienamente fruibili dalla cittadinanza e dai turisti, dalla comunità all’interno del Parco del Subasio, per la precisione a Porziano, Armenzano e Montarelle San Leonardo.

Queste zone, di proprietà comunale, saranno adibite ad aree di sosta attrezzate per ospitare persone, camperisti e automobilisti che decidono di visitare il Monte tanto caro a San Francesco; fino a ieri erano a disposizione delle esigenze di protezione civile. Nel merito l’intervento, ad opera dell’Afor (Agenzia forestale regionale) grazie a una convenzione con il Comune, prevede la messa a dimora di piante autoctone, il ripristino delle staccionate, gli arredi per la godibilità delle aree. A Porziano e Armenzano sono in corso i lavori in questi giorni, mentre a Montarelle San Leonardo, all’interno del demanio regionale, la riqualificazione è già completata, è stata effettuata in occasione della Cavalcata di Satriano.

Il costo dell’operazione per le tre aree è di 45 mila euro. Si tratta dell’ennesima operazione voluta dall’amministrazione comunale finalizzata alla valorizzazione del Parco del Subasio che quest’anno per la prima volta nel corso dell’estate ha visto la partecipazione di migliaia di escursionisti alle passeggiate naturalistiche organizzate proprio dal Comune. Un successo che conferma la forte attrattività del Subasio nelle mete di turisti italiani, stranieri e anche di cittadini che abitano in prossimità di Assisi.