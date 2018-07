Ripescaggio Ternana, sindaco Latini “Sostegno ai rossoverdi”

“La Ternana è un patrimonio importante della città e l’amministrazione comunale è pronta a dare il proprio sostegno per tutelarla in tutte le sedi”. Lo dichiara il sindaco di Terni Leonardo Latini che nella mattinata di ieri ha sentito i vertici della società rossoverde anche in merito all’eventuale riammissione della Ternana nel campionato nazionale di serie B.

“Ritengo che il calcio italiano, abbia bisogno di regole certe e che le società rispettose di queste regole vadano salvaguardate. Così come va salvaguardata e rispettata la storia, la passione, l’attaccamento alla propria squadra di un popolo intero come quello rossoverde”, ha aggiunto il sindaco. “Un rispetto che dobbiamo riprenderci d’ora in poi, giorno dopo giorno, con le nostre azioni: per questo saremo vigili e compatti insieme alla società rossoverde e soprattutto insieme al popolo dei tifosi al quale mi onoro di appartenere”.

Stampa