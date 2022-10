Ripavimentazione a Todi, cambia il traffico nel centro storico - Tuttoggi

Dalle ore 9 di mercoledì 19 ottobre il traffico sarà vietato all’altezza di Piazza Jacopone (che resterà accessibile) fino alla fine di Via Mazzini, ovvero all’angolo di ingresso a Piazza del Popolo; il tratto sarà intercluso anche ai pedoni, ad eccezione dei residenti e di quanti diretti alle attività commerciali, con deviazione su Via San Salvatore e Via Valle Inferiore per raggiungere la piazza centrale e viceversa.

Dalla Consolazione sarà istituito il divieto di transito, sempre a partire dal 19 ottobre, nelle fasce orare 7:30-8:30 e 12:30-14:00, limitatamente al periodo scolastico, a tutti i veicoli diretti al centro città ad eccezione dei residenti e autorizzati al settore 1 della ZTL, dei mezzi di trasporto pubblico, dei veicoli di trasporto merci e ovviamente dei mezzi di soccorso.

In piazza del Popolo viene invece disposta la sospensione dell’isola pedonale e istituito un senso unico di marcia con direzione Piazza Garibaldi-Corso Cavour, quindi a scendere verso l’uscita dal centro storico. Sarà possibile accedere da Via del Duomo, che diventerà a senso unico a salire da Via Santa Prassede e non più a senso unico alternato: questo nei giorni feriali, mentre nei giorni festivi sarà in vigore il divieto di accesso ad eccezione dei residenti, degli autorizzati e dei mezzi di soccorso.

All’altezza della chiesa di San Carlo, nel periodo scolastico, viene istituito il divieto di transito su Via Cesia, nelle fasce orarie 7:30-08:30 e 12:30-14:00, a tutti i veicoli diretti al centro città ad eccezione di residenti e autorizzati; resterà immutata la possibilità di salire al parcheggio del Mercato Vecchio e di ridiscendere poi da Via Roma.

Ultimo provvedimento, reso necessario nel malaugurato caso di transito dei veicoli di soccorso di grandi dimensioni, è quello che riguarda Corso Cavour-Via Roma-Via Matteotti con l’istituzione del divieto di sosta e la completa sospensione, in caso di emergenza, della circolazione veicolare regolata da impianto semaforico durante il transito dei veicoli di soccorso.

“Abbiamo cercato di contemperare tutte le esigenze – sottolinea il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – per contenere al minimo i disagi, nonostante questo sarà importante, per tutta la durata dei lavori, la collaborazione da parte di tutti i soggetti interessati, anche al fine di non ostacolare l’esecuzione dei lavori, non più rinviabili pena la perdita dei finanziamenti, al termine dei quali avremo una viabilità di accesso al centro storico della città degno della storia e del prestigio di Todi”.