Riparte la Serie B post Covid: calendario, orari e modalità

Serie B, ufficializzato il calendario della ripresa del campionato dopo l’emergenza Covid. Con orari e anticipi, fino al 24 luglio, quando si disputerà la terz’ultima giornata. Le partite delle ultime due giornate (in programma il 27 e il 31 luglio) infatti, decisive per molti verdetti, si disputeranno tutte allo stesso orario.

Si inizia con Ascoli – Cremonese

Il campionato si Serie B riprenderà con Ascoli – Cremonese, recupero della 6a giornata di ritorno, che si giocherà il 17 giugno alle ore 18.30. La 10a giornata di ritorno che si aprirà venerdì pomeriggio con Spezia-Empoli, e si chiuderà domenica 21 con Ascoli-Perugia.

Gli orari

Dall’11a giornata si giocherà il venerdì e il lunedì, in due slot orari, alle 18.45 e alle 21.

Playoff e playout

Salvo modifiche, l’inizio dei playoff è stato fissato per il 4 di agosto, con finale di ritorno il 20. Questo il calendario:

Turno preliminare (gara unica):

martedì 4 agosto 2020 (6ª – 7ª) Mercoledì 5 agosto 2020 (5ª – 8ª)

sabato 8 agosto 2020 (6ª/7ª – 3ª) domenica 9 agosto 2020 (5ª/8ª – 4ª)

martedì 11 agosto 2020 (3ª – 6ª/7ª) mercoledì 12 agosto 2020 (4ª – 5ª/8ª)

domenica 16 agosto 2020 (andata)

giovedì 20 agosto 2020 (ritorno)

I playout per evitare la C si svolgeranno il 7 e il 14 agosto:

venerdì 7 agosto 2020 (andata) (17ª – 16ª)

venerdì 14 agosto 2020 (ritorno) (16ª – 17ª)

Serie B, il nuovo calendario

10a giornata di ritorno (venerdì 19 giugno)

ore 17.30 SPEZIA – EMPOLI

Sabato 20 giugno 2020

ore 18.00 COSENZA – V. ENTELLA

ore 18.00 CROTONE – CHIEVO VERONA

ore 18.00 LIVORNO – CITTADELLA

ore 18.00 PESCARA – JUVE STABIA

ore 18.00 SALERNITANA – PISA

ore 18.00 TRAPANI – FROSINONE

ore 20.30 PORDENONE – VENEZIA

Domenica 21 giugno 2020

ore 18.00 CREMONESE – BENEVENTO

ore 20.30 ASCOLI – PERUGIA

11a giornata di ritorno

Venerdì 26 giugno 2020

ore 18.45 TRAPANI – PORDENONE

ore 21.00 CHIEVO VERONA – SPEZIA

ore 21.00 CREMONESE – COSENZA

ore 21.00 EMPOLI – BENEVENTO

ore 21.00 FROSINONE – CITTADELLA

ore 21.00 JUVE STABIA – LIVORNO

ore 21.00 PERUGIA – CROTONE

ore 21.00 PISA – PESCARA

ore 21.00 V. ENTELLA – SALERNITANA

ore 21.00 VENEZIA – ASCOLI

12a giornata di ritorno

Lunedì 29 giugno 2020

ore 18.45 SALERNITANA – CREMONESE

ore 21.00 ASCOLI – CROTONE

ore 21.00 BENEVENTO – JUVE STABIA

ore 21.00 CHIEVO VERONA – FROSINONE

ore 21.00 CITTADELLA – PERUGIA

ore 21.00 COSENZA – TRAPANI

ore 21.00 LIVORNO – VENEZIA

ore 21.00 PESCARA – EMPOLI

ore 21.00 PORDENONE – V. ENTELLA

ore 21.00 SPEZIA – PISA

13a giornata di ritorno

Venerdì 3 luglio 2020

ore 18.45 PISA – CITTADELLA

ore 21.00 COSENZA – ASCOLI

ore 21.00 CREMONESE – PESCARA

ore 21.00 CROTONE – BENEVENTO

ore 21.00 FROSINONE – SPEZIA

ore 21.00 PERUGIA – PORDENONE

ore 21.00 SALERNITANA – JUVE STABIA

ore 21.00 TRAPANI – LIVORNO

ore 21.00 VENEZIA – EMPOLI

ore 21.00 V. ENTELLA – CHIEVO VERONA

14a giornata di ritorno

Venerdì 10 luglio 2020

ore 18.45 JUVE STABIA – V. ENTELLA

ore 21.00 ASCOLI – SALERNITANA

ore 21.00 BENEVENTO – VENEZIA

ore 21.00 CHIEVO VERONA – TRAPANI

ore 21.00 CITTADELLA – CROTONE

ore 21.00 EMPOLI – FROSINONE

ore 21.00 LIVORNO – CREMONESE

ore 21.00 PESCARA – PERUGIA

ore 21.00 PORDENONE – PISA

ore 21.00 SPEZIA – COSENZA

15a giornata di ritorno

Lunedì 13 luglio 2020

ore 18.45 COSENZA – PERUGIA

ore 21.00 ASCOLI – EMPOLI

ore 21.00 CREMONESE – CHIEVO VERONA

ore 21.00 CROTONE – PORDENONE

ore 21.00 FROSINONE – JUVE STABIA

ore 21.00 LIVORNO – SPEZIA

ore 21.00 SALERNITANA – CITTADELLA

ore 21.00 TRAPANI – BENEVENTO

ore 21.00 VENEZIA – PESCARA

ore 21.00 V. ENTELLA – PISA

16a giornata di ritorno

Venerdì 17 luglio 2020

ore 18.45 PESCARA – FROSINONE

ore 21.00 BENEVENTO – LIVORNO

ore 21.00 CITTADELLA – ASCOLI

ore 21.00 CROTONE – SALERNITANA

ore 21.00 EMPOLI – V. ENTELLA

ore 21.00 JUVE STABIA – CHIEVO VERONA

ore 21.00 PERUGIA – CREMONESE

ore 21.00 PISA – TRAPANI

ore 21.00 PORDENONE – COSENZA

ore 21.00 SPEZIA – VENEZIA

17a giornata di ritorno

Venerdì 24 luglio 2020

ore 18.45 LIVORNO – CROTONE

ore 21.00 ASCOLI – PORDENONE

ore 21.00 CHIEVO VERONA – CITTADELLA

ore 21.00 COSENZA – PISA

ore 21.00 CREMONESE – SPEZIA

ore 21.00 FROSINONE – BENEVENTO

ore 21.00 SALERNITANA – EMPOLI

ore 21.00 TRAPANI – PESCARA

ore 21.00 VENEZIA – JUVE STABIA

ore 21.00 V. ENTELLA – PERUGIA

Il cammino del Grifo

Il Grifo disputerà 4 partite in casa e 6 in trasferta nella stagione regolare.

Dopo Ascoli, la prima in casa sarà nel weekend del 28 giugno, quando al Curi arriverà il Crotone.

Quindi turno infrasettimanale a Cittadella e nuova partita in casa, dove arriverà il Pordenone.

Poi due trasferte in una settimana, a Pescara e a Cosenza.

Nel fine settimana del 19 luglio i Grifoni torneranno al Curi contro la Cremonese. Poi la trasferta contro l’Entella.

Turno infrasettimanale con il Trapani e ultima giornata della Serie B nel fine settimana del primo agosto, a Venezia.

Via libera alle 5 sostituzioni

Come per la Serie A, anche l’Assemblea di Lega B ha dato il via libera alle 5 sostituzioni, da distribuire però massimo in tre momenti della gara. Questo in ragione del caldo, visto che si giocherà in estate.