Riparte il cantiere della Torre Civica di Norcia, si passa al rimontaggio

E’ ripreso nella mattinata di lunedì 30 settembre il cantiere che interesserà la ricostruzione della Torre Civica del palazzo comunale, in Piazza San Benedetto a Norcia. Come per lo smontaggio è stata riposizionata la grande gru, questa volta per portare a compimento il lavoro e, in particolare, “servirà per riposizionare i conci che sono stati smontati della cella campanaria e dunque ricostruire ed adeguare sismicamente la torre civica” ha detto l’ing. Stefano Podestà, direttore dei lavori.

La consegna dei lavori è prevista entro 336 giorni ma l’intento “è quello di poter far tornare a suonare le campane il prima possibile” ha concluso.

Il recupero della torre civica, primo cantiere pubblico nel cratere, è stato finanziato dalla Fondazione Cucinelli mediante ‘art bonus’.

Anche il progetto del palazzo comunale, che vedrà l’installazione degli isolatori sismici, è alle battute conclusive.

